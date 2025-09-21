Atalanta comoda in casa Toro: 3-0 e doppietta di Krstovic. Cremonese-Parma senza gol (palo di Pellegrino)

21/09/2025 | 17:02:05

L’Atalanta risponde con forza dopo il 4-0 subito contro il PSG in Champions: la squadra di Ivan Juric batte 3-0 il Torino di Marco Baroni grazie alla doppietta di Krstović e al gol di Sulemana. Grande prestazione dell’attaccante montenegrino, che sigla la sua prima doppietta con la maglia nerazzurra. Anche Carnesecchi si è distinto con un’ottima prova in porta, coronata dalla parata sul rigore calciato da Duván Zapata, che ha permesso ai bergamaschi di concludere la gara con un clean sheet.

A Cremona, invece, la partita tra Cremonese e Parma è terminata in parità: nonostante le occasioni, tra cui un palo colpito da Pellegrino, i gialloblu non sono riusciti a bucare la difesa degli avversari, chiudendo il match sullo 0-0.

