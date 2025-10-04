Atalanta-Como, i convocati di Juric
04/10/2025 | 13:41:18
Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati per il match in programma questa sera alle 20:45 contro il Como.
Ecco l’elenco dei convocati:
“Sono 18 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Como, gara della 6ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:
Ahanor Honest (69), Bernasconi Lorenzo (47), Brescianini Marco (44), Carnesecchi Marco (29), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Krstović Nikola (90), Lookman Ademola (11), Maldini Daniel (70), Musah Yunus (6), Obrić Relja (40), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Zappacosta Davide (77)”.
Foto: Instagram Atalanta