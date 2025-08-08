Atalanta-Colonia, i convocati di Juric
08/08/2025 | 16:43:12
Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha stilato la lista dei convocati per l’amichevole di domani pomeriggio contro il Colonia. Non c’è come previsto Lookman:
Di seguito i convocati nerazzurri:
Portieri: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Marco Sportiello.
Difensori: Honest Ahanor, Tommaso Del Lungo, Berat Djimsiti, Benjamin Godfrey, Isak Hien, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Marco Brescianini, Marten De Roon, Éderson, Samuel Giovane, Marco Palestra, Mario Pašalić, Lazar Samardžić, Ibrahim Sulemana, Davide Zappacosta.
Attaccanti: Charles De Ketalaere, Sulemana Kamaldeen, Daniel Maldini, Gianluca Scamacca