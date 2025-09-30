Atalanta-Club Brugge, le curiosità: bergamaschi a caccia del primo successo contro una squadra belga

30/09/2025 | 10:25:04

Questa sera, alle 18:45, prenderà il via la sfida di Champions League tra Atalanta e Club Brugge.

Ecco alcune curiosità sul match:

-L’Atalanta affronterà la squadra che, nella scorsa edizione, ha posto fine alle sue ambizioni europee.

-Gli unici precedenti tra le due formazioni risalgono alla fase a eliminazione diretta dei play-off della passata stagione, quando il Club Brugge si impose 2-1 in casa e 3-1 in trasferta.

-L’Atalanta ha perso tutte e quattro le partite disputate contro squadre belghe, compresa la semifinale di Coppa delle Coppe persa contro il Mechelen.

-L’Atalanta ha perso le ultime tre gare europee e non ha mai subito quattro sconfitte consecutive in competizioni continentali.

-Il Club Brugge ha vinto tutte e cinque le partite di Champions League disputate in questa stagione.

Foto: sito ufficiale Atalanta