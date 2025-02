Atalanta-Club Brugge: i convocati di Gasperini

Questa sera, alle ore 21:00, l’Atalanta scenderà in campo contro il Club Brugge nel match valido per il ritorno dei playoff di Uefa Champions League. Dopo la sconfitta dell’andata, la Dea è chiamata a vincere e convincere contro la formazione belga per conquistare l’accesso al prossimo turno. Qui di seguito la lista dei convocati di Gasperini.

PORTIERI: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

DIFENSORI: Bellanova, Cuadrado, Djimsiti, Kolasinac, Posch, Ruggeri, Toloi, Zappacosta.

CENTROCAMPISTI: Brescianini, Cassa, de Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Samardzic, Sulemana.

ATTACCANTI: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Vlahovic.

FOTO: Twiter Atalanta