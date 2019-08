Guilherme Arana all’Atalanta. Dai rumors della prima mattinata di oggi, provenienti non soltanto dalla Spagna, alla trattativa molto più che impostata. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per il prestito oneroso con diritto di ricatto per il terzino sinistro classe 1997. Al punto che Arana (seguito in passato anche dall’Inter) è atteso in Italia per mettersi subito a disposizione di Gasperini.

Foto: Marca