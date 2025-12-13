Atalanta-Cagliari, le curiosità: bergamaschi tra le squadre che segnano più gol negli ultimi 15′ del primo tempo

13/12/2025 | 11:34:09

Alle 20:45 il match tra Atalanta e Cagliari.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 42 i precedenti tra le due squadre a Bergamo: 28 vittorie bergamasche, 7 pareggi e 7 vittorie rossoblù.

-L’Atalanta è la squadra segna di più nei 15’ minuti finali del primo tempo: 6 reti.

-Il Cagliari è una delle 3 squadre della Serie A 2025/26 ad aver effettuato tutti e 70 i cambi a disposizione dopo 14 giornate, insieme a Bologna e Torino.

-Tra Raffaele Palladino e Fabio Pisacane sarà il primo incontro da allenatori.

Foto: sito Atalanta