Atalanta-Cagliari, i convocati di Palladino: out Hien per influenza
13/12/2025 | 13:46:38
L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per il match contro il Cagliari. Tra le assenze importanti c’è quella di Isak Hien, alle prese con una sindrome influenzale.
Ecco la lista completa:
Ahanor Honest, Bernasconi Lorenzo, Brescianini Marco, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Éderson, Kolašinac Sead, Kossounou Odilon, Krstović Nikola, Lookman Ademola, Maldini Daniel, Musah Yunus, Pašalić Mario, Rossi Francesco, Samardžić Lazar, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Sportiello Marco, Zalewski Nicola, Zappacosta Davide.
Foto: X Atalanta