Mattia Caldara non andrà nemmeno in panchina per la gara di Coppa Italia tra Atalanta e Cagliari. Il difensore nerazzurro ha accusato un fastidio al ginocchio convalescente, il tecnico Gasperini ha preferito risparmiarlo. Domani verranno valutate le condizioni dell’atalantino per capire se ci sono state ricadute.