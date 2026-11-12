Atalanta, buone notizie: tornano ad allenarsi in campo in 4. Il report

12/11/2026 | 17:05:05

Maurizio Sarri sta cominciando a recuperare i pezzi persi durante la maratona delle nove partite disputate in meno di un mese. Quest’oggi, a Zingonia, sono tornati ad allenarsi in campo, seppur in modo individuale, ben quattro calciatori: “Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova hanno lavorato in palestra e individualmente in campo, mentre per Hien, Pompei e Kossounou terapie e palestra”.

Foto: X Atalanta