Atalanta, buone notizie: Kessie e Kolasinac tornano in gruppo

06/11/2026 | 15:29:09

Maurizio Sarri può sorridere prima della partita contro il Monza, in programma domenica. L’allenatore toscano ha recuperato Kolasinac e Kessie, come si legge dal report: “Seduta di scarico per chi ha giocato contro il Kairat, mentre chi non è stato impiegato nel match di Conference League, ha lavorato sul campo: attivazione con la palla per cominciare, quindi esercizi sul possesso palla e sviluppo offensivo per concludere con un lavoro specifico individuale. Kolašinac e Kessie si sono allenati in gruppo. Per Raspadori, Pompei, Hien e Kossounou lavoro in palestra e individuale in campo, terapie e palestra per Gaetano, Bellanova e Kristensen”.

Foto: Instagram Atalanta