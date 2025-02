Non di certo un grande momento per l’Atalanta in termini di infortuni. Scamacca ha subito una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro, ma rimane in attesa di consulenza specialistica, per Carnesecchi lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro, mentre Kolasinac ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

FOTO: Instagram Atalanta