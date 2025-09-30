Atalanta-Bruges 2-1, Samardzic e uno scatenato Pasalic ribaltano il gol di Tziolis

30/09/2025 | 20:37:41

Primi tre punti nel girone di Champions League per un’Atalanta di grande cuore, la squadra di Juric s’impone 2-1 con le reti di Samardzic e Pasalic nella ripresa. Gran secondo tempo dell’Atalanta, che ribalta la rete di Tzolis. Non era bastato un buon primo tempo all’Atalanta di Juric per trovare la prima rete in questa Champions League. Dopo alcune occasioni per la Dea, a passare in vantaggio al 38′ sono stati gli ospiti. Forbs serve Tresoldi che appoggia per Tzolis: gran giocata del greco che finta col sinistro e poi segna con un gran destro. La ripresa però vede la squadra di Juric salire in cattedra, al 74′ arriva il pareggio su rigore con Samardzic, dopo che Pasalic si è guadagnato il tiro dal dischetto. E’ lo stesso croato a segnare anche il gol della vittoria all’87’ di testa su calcio d’angolo. Prima vittoria in questa Champions per la Dea e per Juric nella massima competizione europea.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (53′ Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (46′ Zappacosta), de Roon, Ederson (61′ Samardzic), Bernasconi; Pasalic, Lookman (61′ Sulemana); Krstovic. All. Juric.

BRUGES (4-3-3): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, Seys; Vanaken, Sandra, Stankovic; Forbs (75′ Vetlesen), Tresoldi (63′ Vermant), Tzolis. All. Hayen.

FOTO: X Atalanta