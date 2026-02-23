Atalanta-Borussia Dortmund, arbitra Sanchez. Juventus-Galatasaray a Pinheiro

23/02/2026 | 11:36:15

Sono stati designati gli arbitri delle partite di Atalanta e Juventus in Champions League. Lo spagnolo José Maria Sanchez é l’arbitro scelto per dirigere Atalanta-Borussia Dortmund di mercoledì 25 febbraio (ore 18:45), ritorno dei playoff di Champions League. L’incontro d’andata é terminato 2-0 per il Dortmund. Assistenti i connazionali Raúl Cabanero e Inigo Prieto, quarto uomo Juan Martínez Munuera. Juventus-Galatasaray (stesso giorno, ore 21) sarà diretta dal portoghese Joao Pinheiro, assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo Joao Gonçalves. Si ripartirà dal 5-2 per la formazione turca.

foto x champions