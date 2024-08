Atalanta, Bellanova: “Orgoglioso di essere tornato. Sono pronto ad onorare la maglia”

Bellanova ha parlato per la prima volta da giocatore dell’Atalanta, attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali dal club: “Ciao a tutti, sono contento e orgoglioso di essere tornato qui dopo la prima breve parentesi. Sono pronto a onorare la maglia e dare tutto per l’Atalanta. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, il direttore Tony D’Amico e mister Gasperini per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di poterla ripagare sul campo. La maglia sudata sempre è un motto che mi piace e voglio dimostrarlo in campo. Ci vediamo allo stadio e forza Atalanta”.

Foto: instagram Atalanta