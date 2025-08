Atalanta, battuto il Monza 2-1 in rimonta in amichevole

06/08/2025 | 20:40:28

L’Atalanta vince 2-1 in rimonta contro il Monza in amichevole. La compagine di Juric rimonta la rete di Birindelli, che porta avanti i brianzoli al 13′. Nella ripresa, Scalvini e De Ketelaere firmano il 2-1 per i nerazzurri che vincono questo mini derby di inizio agosto.

ATALANTA-MONZA 2-1 (0-1)

Birindelli (M), Scalvini (A), De Ketelaere (A)

Foto: sito Atalanta