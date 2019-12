Atalanta avanti in Champions, Gomez: “Abbiamo iniziato a crederci dopo il pareggio con il City”

Continua l’euforia in casa Atalanta dopo la storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Alejandro Gomez ha parlato ai canali social della UEFA dopo la splendida vittoria per 3 a 0 ottenuta sul campo dello Shakhtar e che è valsa il passaggio del turno: “Penso che dopo la partita contro il City, quella che abbiamo pareggiato, la squadra ha preso forza. All’inizio probabilmente è servito un periodo di adattamento alle coppe, era la prima volta per l’Atalanta e pure per tanti giocatori. Già all’andata avevamo fatto una buona gara con lo Shakthar, poi da dopo il pareggio col City ci abbiamo creduto sempre di più“.

Foto: Twitter Atalanta