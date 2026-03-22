Atalanta avanti 1-0 sul Verona (Zappacosta). 0-0 tra Bologna e Lazio

22/03/2026 | 15:50:21

Conclusi i primi tempi delle gare delle 15 in Serie A.

L’Atalanta è avanti 1-o sul Verona, è 0-0 tra Bologna e Lazio.

Al Dall’Ara, gara equilibrata. Parte meglio il Bologna. Al 20′, incrocio clamoroso di Moro, destro da fuori, palla all’incrocio che salva i laziali. Al 26′ la Lazio perde Gila, problemi muscolari per il giocatore costretto a uscire. Bel primo tempo, ritmi godibili, ma senza gol.

A Bergamo l’Atalanta conduce 1-o sul Verona. Inizio sprint dell’Atalanta che sfiora più volte il gol. La rete arriva al 38′ con Zappacosta, sinistro dal limite, palla nell’angolino.

Foto: X Atalanta