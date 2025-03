Atalanta, ancora terapie per Retegui. Difficile il recupero con la Fiorentina

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta, in vista della ripresa del campionsto. Mateo Retegui, attaccante della Dea, con ogni probabilità salterà Fiorentina-Atalanta. Anche nella giornata di oggi il centravanti italiano, che fa i conti con una lesione muscolare, si è solo sottoposto a terapie e non si è allenato. Lo staff medico nerazzurro non correrà rischi, considerando anche che la prossima settimana ci sarà la gara casalinga con la Lazio.

Foto: sito Atalanta