Ammonizione pesante in casa Atalanta. Sead Kolasinac ha preso un cartellino giallo nel corso della partita contro la Juventus per un fallo ai danni di Nico Gonzalez. Era diffidato e salterà per squalifica il prossimo turno di campionato. Kolasinac quindi non sarà a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini per la sfida di sabato sera contro il Napoli di Antonio Conte.

Foto: FB Atalanta