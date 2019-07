Aston Villa, ufficiale l’arrivo di Wesley dal Club Brugge

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Aston Villa ha annunciato l’arrivo dell’attaccante brasiliano Wesley dal Club Brugge. Il talentuoso classe ’96 ha collezionato 48 presenze nel corso dell’ultima stagione, impreziosite da 17 reti e 10 assist.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 2, 2019