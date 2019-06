Aston Villa, ufficiale il riscatto di El Ghazi dal Lille

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’Aston Villa ha annunciato di aver riscattato l’esterno offensivo Anwar El Ghazi dal Lille. Il classe ’95 olandese ha posto la propria firma su un contratto quadriennale.

