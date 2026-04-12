Aston Villa, problemi fisici per Emiliano Martinez: rischia di saltare il Bologna

12/04/2026 | 16:20:17

Problemi per Emiliano Martinez in casa Aston Villa. Il ‘Dibu’ infatti ha alzato bandiera bianca poco prima del calcio d’inizio della gara contro il Nottingham Forest, così il tecnico spagnolo si è visto costretto a cambiare rapidamente la formazione e a schierare Bizot tra i pali. Una questione che sarà affrontata nelle prossime ore e vedremo se Martinez salterà anche la partita contro il Bologna di Europa League, in programma giovedì.

Foto: X Ballon d’Or