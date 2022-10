Aston Villa, Kamara e Diego Carlos torneranno nel 2023. Salteranno il Mondiale

Non arrivano buone notizie per Boubacar Kamara e Diego Carlos. Infatti, i due calciatori dell’Aston Villa torneranno in campo solo nel 2023. Questo il comunicato del club di Birmingham: “Il centrocampista Boubacar Kamara, infortunatosi al legamento del ginocchio nella vittoria contro il Southampton, non sarà a disposizione fino al termine della prossima Coppa del Mondo, insieme al difensore centrale Diego Carlos”.

Foto: Twitter Aston Villa