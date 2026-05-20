Aston Villa campione, esulta il Principe William: “Che notte fantastica”

21/05/2026 | 00:10:13

L’Aston Villa ha vinto l’Europa League, battendo 3-o il Friburgo. Esulta il Principe William, che si detto tifoso dei villans.

Il reale inglese su Instagram non ha nascosto la sua gioia per la festa dell’Aston Villa: “Che notte fantastica. Grandi complimenti a tutti i giocatori, la squadra, lo staff e a chiunque sia legato al club. 44 anni dopo l’ultima vittoria in Europa. Un plauso speciale a Boubacar Kamara, che anche da infortunato è una parte integrante del nostro team e ha contribuito a mettere le fondamenta di questo successo”.

Foto: Twitter personale