Aston Villa-Bologna 1-0, McGinn piega Italiano. Skorupksi para un rigore, la traversa ferma Castro

25/09/2025 | 22:56:14

Inizia con una sconfitta il cammino del Bologna di Italiano in Europa League, McGinn decide la sfida del Villa Park al termine di una gara equilibrata, prima vittoria stagionale per gli inglesi di Emery. Il primo tempo dell’Aston Villa è positivo, con il Bologna che va sotto al 13′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva allo scozzese McGinn appostato fuori area, che dai 20 metri lascia partire un sinistro velenoso, sul quale non può nulla Skorupski. Dopo il gran primo tempo dei padroni di casa non cambia lo spartito nella ripresa, al 66′ Watkins guadagna il calcio di rigore. Vitik questa volta attende Watkins in area, nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto e ammonisce il centrale di Italiano, ma Skorupski non si fa trafiggere e para il rigore. Arriva la reazione del Bologna. Al 71′ traversa di Castro che fa tremare il Villa Park. Cross sul secondo palo per l’attaccante del Bologna, che colpisce di testa ma centra il montante alto. Non basta l’assalto finale del Bologna, che sfiora il pareggio ma resta con l’amaro in bocca.

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (dal 75′ Digne); Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia (dal 58′ Sancho) , Malen (dal 58′ Watkins). All. Emery

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (dal 70′ Holm), Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi (dal 70′ Orsoilini), Odgaard, Cambiaghi (dal 70′ Rowe); Castro. All. Italiano

FOTO: X Aston Villa