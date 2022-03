Associated Press: il Chelsea potrà vendere i biglietti per il Real, ma il ricavato andrà alla UEFA

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa internazionale Associated Press, il governo britannico sarebbe pronto ad alleggerire le sanzioni emanate nei confronti della proprietà del Chelsea per la relazione del patron Roman Abramovich con il presidente russo Vladimir Putin, in modo da permettere ai tifosi dei Blues di assistere alla semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Lo stop a tutte le operazioni finanziare inizialmente imposto alla società, infatti, impedirebbe anche di vendere i biglietti per l’incontro.

In ogni caso il ricavato dei biglietti non finirà nelle casse della società, ma sarà raccolto dalla UEFA. Ad oggi, inoltre, il Chelsea non può più vendere tagliandi per le gare di campionato, ed a Stanford Bridge potranno accedere solo quanti hanno sottoscritto un abbonamento annuale. I tifosi ospiti,

Foto: Twitter Chelsea