Assoagenti sul servizio de Le Iene: “Sistema collaudato, bisogna agire”

15/05/2025 | 16:28:08

L’Aassoagenti ha diramato un comunicato ufficiale in seguito al caso de Le Iene che ha visto coinvolto l’ex calciatore Salvatore Bagni: “Facendo seguito al video giornalistico edito dal programma “Le Iene” andato in onda martedì 13 maggio sull’emittente televisiva “Italia 1”, poiché dallo stesso sembrerebbe palesarsi un sistema collaudato di tesseramento di giovani calciatori dietro pagamento di somme di denaro, l’AIACS invita la F.I.G.C. ad attivarsi – sia direttamente con i suoi organi preposti, sia intercedendo presso le Autorità Governative – al fine di accertare quanto realmente perpetrato dai soggetti a vario titolo coinvolti e/o chiamati in causa, siano essi tesserati che figure quantomeno rilevanti all’interno dell’ordinamento federale”.

Foto: Salvatore bagni screeN youtube