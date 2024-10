Assoagenti, confermato il Consiglio Direttivo. Carpeggiani eletto Presidente Onorario

Nella giornata di oggi, all’Hotel Melia di Milano, è andata in scena l’assemblea elettiva dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Per il prossimo triennio 2024-2027 l’Assemblea ha riconfermato il seguente Consiglio Direttivo. Inoltre, Bruno Carpeggiani è stato eletto Presidente Onorario. Di seguito l’organigramma completo.

Branchini Francesco

Busardò Paolo

Caliandro Francesco

Galli Giuseppe (Presidente)

Giuffrida Valerio

Moggi Alessandro (vice-Presidente vicario)

Pagliari Silvio

Pastorello Federico

Pino Letterio (segretario nazionale)

Rigitano Raffaele (vice-Presidente)

Tinti Tullio