Assist di Dybala, gioiello di Di Maria: l’Argentina piega l’Uruguay

Nella partita tra Uruguay e Argentina valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, l’Albiceleste ha ottenuto una vittoria che la avvicina di tanto all’obiettivo di Qatar 2022. Decide una perla di Angel Di Maria dopo soli 7 minuti gioco, grazie a un assist dello juventino Paulo Dybala. L’Argentina porta a casa il suo 26° risultato utile consecutivo, grazie alle parate del portiere Emiliano Martinez e delle innumerevoli occasioni sprecate dagli avversari.

Martedì notte ci sarà il match-ball per l’Argentina: in caso di vittoria contro il Brasile, la Selecciòn otterrà la qualificazione automatica per andare al Mondiale. Durante il secondo tempo, Leo Messi è entrato il campo a un quarto d’ora dalla fine. Il c.t. Lionel Scaloni ha preferito preservare l’attaccante proprio per la sfida contro la Seleçao.

Foto: Twitter Argentina