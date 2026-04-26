Assist con record di Dimarco, Thuram finalizza. Inter avanti 1-0 sul Torino

26/04/2026 | 18:51:44

L’Inter conduce 1-0 in casa del Torino, una gara non bella in questi primi 45 minuti, ma con i nerazzurri che quando accelerano fanno male.

Al 24′ la rete che per ora decide la gara. Cross di Dimarco da dentro l’area di rigore, con il pallone arrivato all’esterno dopo un rimpallo, e colpo di testa sul secondo palo di Marcus Thuram che non ha lasciato scampo a Paleari.

Per Dimarco assist numero 17 in massima serie, si tratta del record assoluto in Serie A, battuto Papu Gomez. Per Thuram la rete numero 50 in nerazzurro.

Inter avanti 1-0 e sempre più vicina allo scudetto.

Foto: sito Inter