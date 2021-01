Assemblea FIGC: eletti calciatori e calciatrici con diritto di voto per il prossimo quadriennio

Il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, in applicazione all’articolo 12 del regolamento elettorale, comunica l’elenco dei calciatori e delle calciatrici eletti quali Delegati e Supplenti per la partecipazione con diritto di voto all’Assemblea della FIGC per il quadriennio 2021/2024.

SERIE A e B

Delegati: Acerbi Francesco, Bindi Giacomo, Brignoli Alberto, Bruscagin Matteo, Cavion Michele, Ciofani Daniel, De Silvestri Lorenzo, Farelli Simone, Floccari Sergio, Gasparetto Daniele, Manfredini Nicolò, Marchetti Federico, Meccariello Biagio, Parolo Marco, Peluso Federico, Pomini Alberto.

Supplenti: Aya Ramzi, Brighenti Nicolò, Dezi Jacopo, Morleo Archimede, Provedel Ivan, Rozzio Paolo.

LEGA PRO

Delegati: Arrigoni Andrea, Corbari Andrea, D’Angelo Angelo, Evacuo Felice, Giandonato Manuel, Giorgione Carmine, Gragnagniello Raffaele, Lazzari Flavio, Legati Elia, Mammarella Carlo, Marzorati Lino, Pane Pasquale, Piccinni Marco, Poluzzi Giacomo, Sabato Rocco, Tedeschi Luca.

Supplenti: Checchi Lorenzo, Cognigni Luca, De Vito Andrea, De Vito Marco, Russo Danilo, Sirignano Ciro Oreste.

DILETTANTI e CALCIO A 5

Delegati: Agliardi Federico, Alessandri Carlo, Codromaz Alessio, D’Anteo Andrea, Delucis Alessandro, Di Lorenzo Antimo, Gaggioli Giorgio, Gramaccia Stefano, Loporchio Dario, Mauriello Pasquale, Morelli Vasco, Paolini Nicola, Provincia Marco, Romano Sergio, Segato Giulio, Trovato Antonio.

Supplenti: Federici Matteo, Liberatore Umberto, Loviso Massimo, Luison Stefano, Meneguzzo Francesco, Sabatini Vincenzo.

CALCIO FEMMINILE

Delegate: Costi Fabiana, Mauro Ilaria, Parisi Alice, Pipitone Rosalia.

Supplenti: Coluccini Manuela, Cortelli Noemi, Russo Federica.