Elezioni presidente FIGC: sì alle candidature di Malagò e Galliani

14/11/2026 | 13:39:35

Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio in ordine di presentazione di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. “Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici”.

Foto: sito Coni