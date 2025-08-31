Asllani: “Spero di restare a lungo al Torino. La Fiorentina non mi ha cercato”

31/08/2025 | 21:39:42

Asllani ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Fiorentina anche tornando sul suo recente arrivo in granata: “Non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Fiorentina, non era una piazza disponibile e non sono mai stato cercato. Mi hanno cercato in tanti, ho scelto con calma e ho scelto la piazza dove posso dare il meglio. Spero di restare a lungo poi ci sono le dinamiche di mercato. Devo fare bene per tutti, devo dare risposte ed essere un esempio. Ieri ho avuto un problemino, oggi ho fatto bene dal lato fisico. La squadra ha saputo soffrire, dopo un 5-0 non era facile. Siamo stati squadra, era importante dare una risposta”.

Foto: sito Torino