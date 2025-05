Asllani: “Scudetto? Proveremo a vincere le ultime due e poi vedremo”

11/05/2025 | 21:19:23

Kristjan Asllani, centrocampista dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino.

Queste le sue parole: “E’ sempre bello, ora pensiamo a vincere tutte le partite per arrivare bene alla finale di Champions. Siamo vicini al Napoli, vediamo cosa farà”.

Quanta voglia di vincere avete? “La voglia di vincere è tanta. Ogni volta che c’è un pareggio, non si può parlare nello spogliatoio. Siamo lì sotto, vediamo quello che succede. Non accade ogni anno andare in finale di Champions”.

Una dedica? “Alla mamma e a tutta la mia famiglia, sempre con me”.

