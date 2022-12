Asllani: “Non ho mai chiesto di andare via, sono contento qui e voglio rimanere”

Asllani alla Gazzetta dello Sport ha risposto anche alla domanda sul suo futuro all’Inter e dei minuti che sta giocando in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non ho mai chiesto di andare via, sono contento qui e voglio rimanere. Lavoro per prendermi spazio ed essere ricordato col mio nome. Sono Asllani, con le mie caratteristiche e i miei difetti; tra questi c’è la fase difensiva. Pensavo di avere difficoltà in uno spogliatoio così importante, invece non è stato così. D’Ambrosio è il giocatore che trasmette la mentalità Inter ai nuovi.”

Foto: Sito Inter