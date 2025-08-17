Inter, ai titoli di coda l’avventura nerazzurra di Asllani

17/08/2025 | 15:55:13

Nel futuro di Krjstian Asllani il Bologna è un’opzione più che concreta. Confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva quattro giorni fa, quando vi è stato un contatto diretto tra l’Inter e i Felsinei. Dopo 3 stagioni non entusiasmati alla corte della Beneamata, l’ex calciatore dell’Empoli potrebbe cambiare aria, destinazione Emilia-Romagna. In un totale di 99 gare disputate con la maglia nerazzurra, condite da 4 reti e 5 assist in 3800 minuti (meno di 40 minuti di media a partita), la soluzione migliore per il nativo di Elbasan potrebbe essere proprio la destinazione bolognese che sta vivendo annate a dir poco esaltanti della sua storia recente. Un motivo in più per poter dire la propria in un contesto che vive l’entusiasmo delle notti europee, con una coccarda tricolore circolare che conferma il buon lavoro svolto, e ragionato, dall’intera dirigenza rossoblù.

Foto: Instagram Asllani