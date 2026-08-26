Asllani in chiusura all’Al Jazira: sorpassato da giorni il Monza. In Brianza è in arrivo Ziolkowski

26/08/2026 | 18:45:40

Kristjan Asllani è ormai sul punto di accettare la proposta dell’Al Jazira. Per il centrocampista in uscita dall’Inter ci aveva provato il Monza, ma un paio di giorni fa c’è stato il sorpasso con il via libera del club nerazzurro che incasserà un paio di milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Per il centrocampista albanese una nuova esperienza a caccia del rilancio personale. Intanto il Monza è in chiusura per Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 in prestito dalla Roma.

Foto: X Besiktas