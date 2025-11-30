Asllani: “Giusto metterci la faccia. Rigore pessimo, chiedo scusa a tutta la squadra”

30/11/2025 | 15:28:05

Kristjan Asllani, centrocampista del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Lecce e il rigore sbagliato al 91′ che avrebbe potuto dare un punto ai granata.

Queste le sue parole: “Sono voluto venire io, è giusto che mi assuma la responsabilità per questa partita. Non possiamo fare i primi 30 minuti così, nel secondo siamo entrati belli aggressivi. Abbiamo avuto l’occasione del rigore nel finale: un peccato, non avevo mai sbagliato. Un bruttissimo rigore, ovvio che chiedo scusa a tutta la squadra”.

Ci si aspettava un altro inizio di gara. “Quando ci alziamo, subiamo sempre tantissimo e dobbiamo lavorare su queste cose. 30 minuti così sono inaccettabile. Poi siamo rientrati bene e abbiamo creato tanto, ma dopo il Como non possiamo farci mettere sotto così nei primi 30 minuti”.

Foto: Instagram personale