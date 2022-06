Asllani e l’Inter, tutti i retroscena delle ultime 24 ore

Kristjan Asllani e l’Inter: ieri sera vi abbiamo preannunciato lo scatto che – nelle intenzioni del club nerazzurro – deve portare alla definizione della trattativa. Possiamo aggiungere qualcosa: nelle ultime 24 ore le persone più vicine al centrocampista classe 2002 sono state avvertite che proprio nei prossimi giorni si può tagliare lo striscione. Perché Corsi ha cambiato strategia rispetto a quanto aveva dichiarato recentemente ovvero “spero di trattenerlo per un’altra stagione?”. Perché ha capito di non poterlo trattenere, l’accerchiamento è totale. E perché nello stesso tempo l’Inter ha voglia di anticipare dopo aver intuito che potrebbe tornare in corsa il Milan (disposto a prenderlo e a lasciarlo in Toscana per un’altra stagione) e che potrebbero esserci rilanci stranieri (il Newcastle è un indizio). L’Inter presenterà una proposta cash con una base di 10 milioni più eventuali bonus, garantendo l’obbligo di riscatto e tendenzialmente escludendo una contropartita tecnica (pur senza escludere cambiamenti di rotta). Ecco perché l’Inter ha i motori accesi, destinazione Asllani.

Foto: Facebook Empoli