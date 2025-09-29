Asllani: “Dobbiamo fare una partita aggressiva. Centrocampo a due? Sto imparando”

29/09/2025 | 18:30:24

Il centrocampista del Torino, Kristjan Asllani, ha parlato nel pre-partita del match contro il Parma ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Come affronteremo la partita? Con le squadre più forti è sempre più difficile, però cercheremo sempre di fare pressione. Cercheremo di giocare a uomo, perché è questo che ci ha richiesto il mister. Di sicuro dobbiamo fare una partita aggressiva e migliorare con la palla, ma piano piano, col tempo, penso che ce la faremo. Come mi trovo nel centrocampo a due? Sinceramente ho sempre preferito giocare a tre e fare il vertice basso, però adesso stiamo giocando a due e mi trovo bene. Sicuramente devo migliorare, perché è qualcosa di nuovo per me, anche in fase difensiva: giocando con due e andando a uomo devo seguire l’altro centrocampista per tutto il campo. È una cosa nuova, ma sono contento e cercherò sempre di imparare partita dopo partita, perché è molto importante”.

Foto: X Torino