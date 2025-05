Asllani: “Calhanoglu è un maestro per me. Vogliamo la Champions”

26/05/2025 | 21:15:31

In occasione del media day organizzato oggi ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Sicuramente mi sento cresciuto in questa stagione stando insieme ai campioni cresci anche fuori dal campo. Ora dobbiamo preparare al meglio la finale di Champions League perché conosciamo benissimo il valore di questa partita.”

“Capita pensare alla finale anche quando sei a casa con la famiglia, non tutti hanno la possibilità di essere lì per un evento speciale. Vogliamo portarla a casa.”

Infine, su Calhanoglu: “Da lui ho imparato tantissimo, è un ruolo complicato e lui è già un maestro. Sono contento di averlo al mio fianco e di aver passato questi anni con lui.”

Foto: Instagram Asllani