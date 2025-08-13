Esclusiva: Asllani, contatto tra Inter e Bologna. Le speranze del Torino

13/08/2025 | 11:04:07

Krjstian Asllani sa che l’Inter gli ha comunicato di trovare una soluzione per il futuro, fin qui ha respinto due o tre opzioni (il Betis e un altro club all’estero, il Sassuolo in Italia) perché vorrebbe andare in un club che giochi una manifestazione europea. A lui piacerebbe la Fiorentina oppure il Bologna, ma non è detto che ci siano margini, almeno in entrambi i casi. Ma attenzione perché nel caso del Bologna qualcosa si sta muovendo, nelle ultimissime ore c’è stato un contatto diretto con l’Inter, presto aggiornamenti. Il Torino ci sta provando, lui ha preso tempo, oltretutto bisognerebbe anche spendere una cifra importante garantendo almeno l’obbligo di riscatto. Vedremo quali saranno gli eventuali sviluppi.

Foto: Instagram Asllani