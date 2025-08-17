Asllani-Bologna e Zalewski-Atalanta: l’Inter mette in preventivo dai 30 ai 35 milioni

17/08/2025 | 14:18:03

Due cessioni molto bene avviate, quelle di Asllani al Bologna e Zalewski all’Atalanta. L’Inter ha messo in preventivo di incassare dai 30 ai 35 milioni: circa 15 più bonus (o percentuale da futura vendita) per Asllani, qualcosa in più per il polacco alla Dea. E in quest’ultimo caso sarebbe una plusvalenza per l’Inter che aveva versato poco meno di 7 milioni per riscattare Zalewski dalla Roma.

FOTO: X Inter