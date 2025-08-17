Asllani-Bologna, conferme totali quattro giorni dopo

Krstjan Asllani è un grande obiettivo del Bologna. Confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva quattro giorni fa quando vi avevamo parlato di contatti diretti tra l’Inter e il club rossoblu. Il Bologna ha intenzione di andare avanti, l’operazione è superiore ai 15 milioni almeno nelle intenzioni dei nerazzurri e prevede una formula che non sia un prestito con diritto di riscatto. Il Bologna, sta agendo proprio per acquisire il cartellino. Siamo nelle ultime due settimane di mercato, qualsiasi mossa adesso può essere fondamentale, gli altri club che hanno mostrato interesse per Asllani adesso devono aspettare perché il Bologna ha mosso passi importanti.

FOTO: Instagram Asllani