ASL Torino: “Partita di domani non a rischio. Non c’è un cluster nella Juventus”

Il direttore dell’ASL di Torino, intervistato da Calciomercato.it, ha sentenziato come la gara di domani, tra Juventus e Napoli, non sia a rischio, nonostante i 3 casi riscontrati in casa bianconera.

Queste le dichiarazioni: “Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo. Sono tornati e sono stati subito isolati, quindi non sono entrati nella bolla squadra. Non ci sono problemi da parte nostra e per questo la partita di domani col Napoli non è a rischio. Questo è un caso diverso dal cluster recente del Torino”.

Foto: Facebook Juventus