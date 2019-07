Asia Trophy: il Manchester City vola in finale battendo 4-1 il West Ham

Tutto facile per il Manchester City di Pep Guardiola, che nella seconda semifinale dell’Asia Trophy ha vinto agevolmente contro il West Ham di Angelo Ogbonna. I Citizens erano andati in svantaggio dopo il gol di Noble al 26′. Dopo pochi minuti è arrivata la reazione. Prima il pareggio di David Silva mentre poco dopo è arrivato il vantaggio su un calcio di rigore trasformato dal giovane attaccante tedesco Lukas Nmecha. Nella ripresa il tecnico spagnolo De Bruyne, Sane, Bernardo Silva e Sterling che con una doppietta ha chiuso l’incontro in favore dei campioni d’Inghilterra. Ora il Manchester City affronterà in finale il Wolverhampton, che oggi ha vinto agevolmente 4-0 contro il Newcastle.

Foto Twitter Manchester City