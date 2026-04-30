Ashley Young si ritira: “Sono fortunato per ciò che ho realizzato. Al futuro penserò più avanti”

30/04/2026 | 13:10:18

Ashley Young, ex Inter e Manchester United, ha annunciato il suo ritiro sui social: “Sono incredibilmente orgoglioso e fortunato per tutto ciò che ho realizzato. Non si riflette spesso mentre si è ancora in attività, ma negli ultimi 23 anni ho vissuto il mio sogno. Volevo smettere alle mie condizioni, era la cosa più importante per me. Al futuro penserò nelle prossime settimane. Ora il mio unico pensiero è aiutare il club a raggiungere l’obiettivo della promozione con l’Ipswich”.

foto x young