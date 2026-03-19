Ashley Cole: “Voglio lasciare la mia impronta subito. Spero di restare qui a lungo, obiettivo playoff”

19/03/2026 | 18:33:04

Ashley Cole si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore del Cesena (ve lo abbiamo raccontato in esclusiva): “La mia volontà era lasciare subito la mia impronta, provare a cambiare lo stile di gioco. Ho cambiato troppo? I moduli li vedo duttili, il mio errore forse è stato quello di chiedere troppo ai giocatori, in particolare agli esterni. Devo comunque le cambiare le cose, non possiamo restare con cinque uomini dietro ad aspettare, dobbiamo fare di più, essere più aggressivi. Questo club ha una storia molto importante, con valori sani, in linea coi miei principi. Io sono molto umile, ho lavorato tanto per arrivare dovo sono arrivato. Ai tifosi dico che continuerò ad avere questo spirito. Questa squadra avesse vinto le ultime otto partite, io non sarei qui. È chiaro che prima di me qualcosa non stavo funzionando. È il calcio. È il mio lavoro e per farlo al meglio devo preparare tutti a essere pronti a scendere in campo. Vogliamo i playoff al 100%, ho grande fiducia in questa squadra, che ha ottime qualità. Penso che potremo fare anche meglio rispetto all’ottavo posto. Se le cose andranno male, io sarò il primo responsabile, ma non è di questo che serve parlare ora. Ora devo motivare i miei giocatori e cambiare le cose. È importante lavorare sulla tattica, ma anche sulla mentalità. Spero di restare a lungo”.

Foto: Instagram Cesena