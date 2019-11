Ashley Cole: “Mourinho al Tottenham? Sono un po’ scioccato”

L’approdo di Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham ha creato opinioni contrastanti. Chi ne è rimasto un po’ deluso è Ashley Cole, ex terzino del Chelsea, che non ha dimenticato le parole dello Special One che aveva promesso di non andare mai agli Spurs. Intervistato ai microfoni di talkSport l’inglese ha detto: “Sono un po’ scioccato. Mourinho era ovviamente un uomo del Chelsea, poi è andato al Manchester United, ora è tornato di nuovo ma al Tottenham”. Nonostante lo stupore: “Apprezzo quello che ha provato a fare a Londra e anche a Manchester, questo sarà un test molto duro: è una situazione un po’ diversa. Ma sono convinto che potrà fare bene”.